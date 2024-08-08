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Spor

PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş ve Galatasaray'a Süper Kupa cezası

PFDK kararları açıklandı. Süper Kupa finalinde karşılaşan Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verildi.

8 Ağustos 2024 Perşembe 19:08 - Güncelleme:
PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş ve Galatasaray'a Süper Kupa cezası
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PFDK kararları açıklandı. Süper Kupa finalinde karşılaşan Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verildi.

TFF'nin açıklaması:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.08.2024 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1-Başkan ve üyelerin TFF Yönetim Kurulu'nun 26 Temmuz 2024 toplantısında yemin merasimi gerçekleştirilerek görevi kabul, tarafsızlık ve bağımsızlık beyanlarının sunulduğu görüldü.

Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Av. Mehmet Erol,

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Av. Ersin Yücel oybirliği ile seçilmiş ve gündemdeki dosyanın görüşülmesine geçilmiştir.

2-GALATASARAY A.Ş.'nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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