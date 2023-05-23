PFDK, Samet Akaydın ve Nicolo Zaniolo ile ilgili kararını açıkladı!

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin için kararını açıkladı.

Yapılan açıklamada Samet'e ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği açıklandı.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."

Samet Akaydin, Trabzonspor maçında Trezeguet'e tükürdüğünün iddia edilmesinin ardından, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

"TÜRK FUTBOLU ADINA TARİHİ BİR SKANDAL"

Öte yandan Fenerbahçe ise, oyuncusunun PFDK'ye sevk edilmesinin ardından bu kararı, "Türk futbolu adına tarihi bir skandal" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapmıştı.

Fenerbahçe'nin "TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ" başlıklı açıklamasının tam metni şu şekilde;

"TFF Hukuk Müşavirliği'nin, futbolcumuz Samet Akaydın'ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon'da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısının en net göstergesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;

Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz."