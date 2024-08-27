PFDK sevk kararları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de ve 1'in Lig'de 3'üncü haftanın ardından 14 kulüp PFDK'ya sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

"1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 23.08.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- SİPAY BODRUM FK Kulübü görevlisi UFUK OĞUZ'un 24.08.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

REKLAM

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 25.08.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı SİNAN BOZTEPE'nin 25.08.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ABDULKADİR AYDIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.