PFDK sevkleri açıkladı! Süper Lig'den 3 başkan ve 3 teknik adam...

AA 15 Aralık 2020 Salı 18:54 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 18:54

TFF'den yapılan açıklamada, Denizlispor Başkanı Ali Çetin talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edilirken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in de sportmenliğe aykırı açıklamaları yüzünden kurula gönderildiğine yer verilen açıklamada, Gaziantep FK'nin talimatlara, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe kulüplerinin de sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Alanyaspor idarecisi Metin Fahri Özçelik ile Göztepe Kulübü yöneticisi Talat Papatya'yı da kurula sevk etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor da Altay maçında yaşanan saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.