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Spor

PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe'ye kötü haber...

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe'den 7 isim sevk edilenler arasında yer aldı.

AA21 Mayıs 2024 Salı 21:40 - Güncelleme:
PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe'ye kötü haber...
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Başkan Koç'un sportmenliğe aykırı hareketi, Baki'nin ise sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

İrfan Can Eğribayat'ın maçtaki hakareti, Mert Hakan'ın ise saldırısı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Oosterwolde'nin ise hakareti sebebiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübünün doktoru Ertuğrul Karanlık ile teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın da tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan'ın derbideki hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin de çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

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