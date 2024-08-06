İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5925
  • EURO
    36,7672
  • ALTIN
    2582.61
  • BIST100
    9881.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza gelebilir
Spor

PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza gelebilir

2024 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen Galatasaray ile Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

IHA6 Ağustos 2024 Salı 20:16 - Güncelleme:
PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza gelebilir
ABONE OL

2024 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen Galatasaray ile Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk raporlarını açıkladı. 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçıyla ilgili her iki kulüp de 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.