İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2769
  • EURO
    49,0327
  • ALTIN
    4896.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesinin ardından PFDK sevklerini açıkladı.

HABER MERKEZİ16 Eylül 2025 Salı 21:58 - Güncelleme:
PFDK sevkleri açıklandı!
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesinin ardından PFDK sevklerini açıkladı.

PFDK SEVKLERİ

Beşiktaş: Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat

Orkun Kökçü: Kural dışı hareket

Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları

Galatasaray görevlisi Mustafa Önder: Talimatlara aykırı hareket

Galatasaray görevlisi Utku Yurtbil: Talimatlara aykırı hareket

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları

Okay Yokuşlu: Kural dışı hareket

Salih Tekke: Talimatlara aykırı hareket, hakaretleri

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.