PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesinin ardından PFDK sevklerini açıkladı.
PFDK SEVKLERİ
Beşiktaş: Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat
Orkun Kökçü: Kural dışı hareket
Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları
Galatasaray görevlisi Mustafa Önder: Talimatlara aykırı hareket
Galatasaray görevlisi Utku Yurtbil: Talimatlara aykırı hareket
Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları
Okay Yokuşlu: Kural dışı hareket
Salih Tekke: Talimatlara aykırı hareket, hakaretleri