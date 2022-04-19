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Spor

PFDK sevkleri belli oldu

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Giresunspor'u PFDK'ya sevk etti.

AA19 Nisan 2022 Salı 19:24 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 19:24
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ile GZT Giresunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile oynanan maçtaki saha olayları nedeniyle Fenerbahçe kurula gönderildi.

Beşiktaş karşılaşmasında talimatlara aykırı hareket nedeniyle GZT Giresunspor'un da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Adana Demirsporlu oyuncu Mario Balotelli ile Gaziantep FK oyuncusu Doğan Erdoğan ise kural dışı hareketlerden dolayı tedbirli olarak kurula sevk edildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor ve Beypiliç Boluspor da çeşitli nedenlerden kurula gönderildi.

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