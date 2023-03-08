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Spor

PFDK sevkleri belli oldu

TFF Hukuk Müşavirliği, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle Beşiktaş ve Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 00:50 - Güncelleme:
PFDK sevkleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, iki kulüp de Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde oynanan karşılaşmalardaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderildi.

Ayrıca, Corendon Alanyasporlu Leroy Fer'in ise Süper Lig'in 24. haftasındaki Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

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