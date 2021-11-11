PFDK'dan 3 büyük kulübe para cezası

DHA 11 Kasım 2021 Perşembe 21:12 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 21:13

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe futbolcusu Yalçın Kayan'a 3, Kasımpaşa futbolcusu Valentin Eysseric ise 2 maçtan men cezası verdi. PFDK ayrıca, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da saha olayları nedeniyle para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.11.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ D, E, MİGROS TRİBÜNÜ D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü başkanı BERNA GÖZBAŞI hakkında, 07.11.2021 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 07.11.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, iki taraftarının Stadyum Kırmızı alanda bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, stat müdürünün uyulması gereken koşullar sağlanmadan Stadyum Kırmızı Alanına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 07.11.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu YALÇIN KAYAN'ın, 07.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu VALENTIN EYSSERIC'in, 05.11.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi CÜNEYT YALINKILIÇ'ın, 05.11.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST TRİBÜN 407, 408, KUZEY ALT TRİBÜN 107, 108, DOĞU ÜST TRİBÜN 415, 416, DOĞU ALT TRİBÜN 115, 116 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 64.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY ALT TRİBÜN 108 BLOKTA yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY ALT TRİBÜN 108 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ hakkında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi FATİH HAKAN AVŞAR hakkında, medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 06.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."