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Spor

PFDK'dan 5 yıldızlı logo açıklaması

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızla çıkmasıyla ilgili kararını duyurdu.

20 Haziran 2023 Salı 17:04 - Güncelleme:
PFDK'dan 5 yıldızlı logo açıklaması
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Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda giydiği 5 yıldızlı forma nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili yaptığı savunmayı değerlendirmeye alacağını ve konunun araştırılacağı belirtildi.

PFDK'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca yapılan disiplin sevkiyle ilgili savunmada belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle incelemenin devamına karar verilmiştir." denildi.

Ayrıca Fenerbahçe, Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası Finali'nde çeşitli sebeplerle 456 bin TL para cezası aldı.

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