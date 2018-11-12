PFDK'dan 8 maç men cezası alan Hasan Şaş, Teemu Pukki'yi izlemek için İngiltere'ye gitti Ümit Davala, Kayserispor karşısında takımı sahada yönetirken, yanında da Levent Şahin vardı. PFDK'dan 8 maç men cezası alan Hasan Şaş ise farklı bir görevdeydi.