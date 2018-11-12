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PFDK'dan 8 maç men cezası alan Hasan Şaş, Teemu Pukki'yi izlemek için İngiltere'ye gitti

Ümit Davala, Kayserispor karşısında takımı sahada yönetirken, yanında da Levent Şahin vardı. PFDK'dan 8 maç men cezası alan Hasan Şaş ise farklı bir görevdeydi.

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Teknik direktör Fatih Terim'in, Kayseri'ye getirmediği antrenörünü İngiltere'ye gönderdiği Hasan Şaş'ın burada Norwich'in, Milwall'ı 4-3 yendiği maçı seyrettiği ortaya çıktı.

Antrenör Şaş'ın zorlu maçta 2 gol atan ve sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Teemu Pukki'yi takip ettiği belirtildi.

Bu sezon Championship'te 13 maça çıkan Finlandiyalı golcü, 7 gol atıp, 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Teemu Pukki sezon başında bedelsiz olarak Bröndby'den Norwich'e transfer oldu.

(Fotomaç)

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