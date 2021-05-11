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Spor

PFDK'dan Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Fenerbahçe Kulübü ile yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle toplam 160 bin TL para cezası verdi.

DHA11 Mayıs 2021 Salı 16:36 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 16:36
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PFDK tarafından yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi ALPER PİRŞEN'in, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."

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