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PFDK'dan Amedsporlu Mansur Çalar'a tarihi ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sakaryaspor maçı sonrası Amed Sportif'in cezalarını açıkladı.

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Elinde gizlediği jilet ile Sakaryasporlu futbolculara saldıran Mansur Çalar, 4 yıl men cezası aldı ve cezası 3 yılı aştığı için ömür boyu mene çevrildi.
 
İşte PFDK'tan yapılan açıklama:
 
"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR'in, rakip takım sporcularına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHLİS İSTEMİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ"
 

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