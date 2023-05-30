PFDK'dan Arif Gülen'e şike cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Darıca Gençlerbirliği eski başkanı Arif Gülen'in, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK kararlarını açıkladı. Buna göre Darıca Gençlerbirliği eski başkanı Arif Gülen'in, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldığı belirtildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden duyurulan PFDK kararları şöyle:

"Fenerbahçe'nin, 24.05.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - DG Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü'nün, 25.05.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 52 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eyüpspor'un sporcusu İbrahim Akdağ'ın, 26.05.2023 tarihinde Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan Sakaryaspor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eyüpspor sporcusu İbrahim Akdağ hakkında, resmi güvenlik görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Darıca Gençlerbirliği hakkında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüs nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Arif Gülen'in, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 56/2-a maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."