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Spor

PFDK'dan Beşiktaş'a ve Emre Kocadağ'a ceza

PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebi ile Beşiktaş' a ve asbaşkan Emre Kocadağ'a 400'er Bin TL para cezası verdi.

31 Ağustos 2023 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
PFDK'dan Beşiktaş'a ve Emre Kocadağ'a ceza
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PFDK, Beşiktaş'a ve kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'a 400'er Bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE;

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın, 08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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