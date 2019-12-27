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Spor

PFDK’dan Bursaspor taraftarına deplasman cezası

Bursaspor’da, Menemenspor maçı için takımlarını desteklemeye giden taraftarlar, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK tarafından cezalandırıldı.

IHA27.12.2019  09:30 - Güncelleme: 27.12.2019  09:31
Bursaspor’da, Menemenspor maçı için takımlarını desteklemeye giden taraftarlar, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK tarafından cezalandırıldı. Buna göre Menemen mücadelesinde deplasman tribününde yer alan Bursalı futbolseverler, bir sonraki dış saha karşılaşması olan Akhisarspor müsabakasında stattaki yerlerini alamayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 26.12.2019 tarihli toplantısında almış olduğu kararda, "Bursaspor Kulübünün, 22.12.2019 tarihinde oynanan Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribününde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir" denildi.

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