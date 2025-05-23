PFDK'dan Çağdaş Atan'a iki maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men ve 117 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Çağdaş Atan'a, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta rakip takım mensuplarına yönelik hakareti sebebiyle 2 maç men ve 58 bin 500 lira, maç sonrası rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58 bin 500 lira para cezası uyguladı.

PFDK, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'ye ise rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Net Global Sivasspor formasını giyen Murat Paluli'ye, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'ı 930 bin, Trabzonspor'u 750 bin, Galatasaray'ı 336 bin, Bodrum FK'yi 300 bin ve Eyüpspor'u 150 bin lira para cezasına çarptırdı.