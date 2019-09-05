PFDK'dan Fatih Terim'e 4 maç ceza
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya da 3 maç ceza verdi.
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya da 3 maç ceza verdi.
Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar;
Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor (D)
Fenerbahçe
Gençlerbirliği (D)
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