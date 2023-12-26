PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamayla PFDK sevklerini açıkladı.

TFF, Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur'un PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe yöneticileri Can Gebetaş ve Selahattin Baki de tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

İşte TFF'nin resmi sitesinden yaptığı PFDK sevk açıklaması:

"Fenerbahçe Kulübü'nün 24.12.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca ve 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Can Gebetaş'ın 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan" hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Selahattin Baki'nin 25.12.2023 tarihinde sosyal medyada (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan" hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"Galatasaray Kulübü'nün 24.12.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon talimatı'nın 5. maddesi uyarınca ve 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesaplarından (X ve youtube) yapılan paylaşımda ve beyanlarda yer alan " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan (X) paylaşımda yer alan" hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü idarecisi Erden Timur'un 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan yer alan" hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün 25.12.2023 tarihinde oynanan Hatayspor-Beşiktaş A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."