PFDK'dan Fenerbahçeli Martin Skrtel'e 3 maç men cezası

TFF'den yapılan açıklamada;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 29.01.2019 tarih ve 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübünün, 23.01.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, 23.01.2019 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BOLUSPOR Kulübünün, 22.01.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı Y. ALİ KOÇ hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 24.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, saha aydınlatmasının misafir takım seyircileri tribünden ayrılmadan kapatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MARTIN SKRTEL'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- HATAYSPOR Kulübünün, 24.01.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 24.01.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK