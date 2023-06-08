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Spor

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 225 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

8 Haziran 2023 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
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Kuruldan yapılan açıklamada, cezanın gerekçesi olarak sarı-lacivertli takımın teknik direktörünün Galatasaray maçından sonra basın toplantısına katılmaması ve futbolcuların flaş röportaja çıkmaması gösterildi.

İşte PFDK'nın açıklaması:

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 04.06.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılan flaş röportaja futbolcuları ve teknik sorumlusunun, basın toplantısına ise teknik sorumlusunun katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/5., 9/2, 8/13, 9/7, 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 225.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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