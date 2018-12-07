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PFDK'dan Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor ve Başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi.

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Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

Hukuk Müşavirliği'nce 07.12.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 04.12.2018 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 04.12.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ futbolcusu MUSTAFA KAYA'nın 04.12.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 05.12.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR futbolcusu HAMIDOU TRAORE'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 06.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu MANUEL MROUAN DA COSTA TRINDADE'nin 05.12.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 06.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 06.12.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GİRESUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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