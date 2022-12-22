PFDK'dan Galatasaray'a ceza! Tam 126 bin...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NCA ALINAN KARAR ŞÖYLE:



"1- 28.10.2022 tarihinde Tahkim Kurulu tarafından Kurulumuzun 15.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakası ile ilgili 20.10.2022 tarihli ve 265E -370 K sayılı kararının kaldırılarak dosyanın PFDK'ya gönderilmesine karar verilmiş olup, 19.12.2022 tarihinde dosya ve gerekçeli Tahkim Kurulu kararı Kurulumuza iletilmiştir. Her ne kadar Tahkim Kurulu kararında savunmanın Kurulumuza iletildiği kabul edilmişse de Kurulumuzca dosya üzerinde yapılan incelemede; Tahkim Kurulu kararına konu edilen ve PFDK'ya iletildiği iddia edilen savunmaya ilişkin faks onayında herhangi bir hedef numara görünmediği, hedef numarada "unknown" yazılı olduğunun tespit edildiği, ayrıca PFDK'nın faks kayıtları incelendiğinde, 19.10.2022 tarihinde farklı kulüplerden savunmalar geldiği ancak ilgili Kulübün savunmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Kurulumuzun e-posta adresine de kulüp tarafından gönderilen herhangi bir savunma ulaşmamıştır. Daha önce Kurulumuza ulaşan bir savunma olmadığı için Tahkim Kurulu kararı gereği 20.12.2022 tarihinde kulüpten savunma istenmiş, savunma incelenerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.