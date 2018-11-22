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PFDK'dan Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 3.kez PFDK'ya sevk edilen Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası geldi.

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Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 3.kez PFDK'ya sevk edilen Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası geldi.

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