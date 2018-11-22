PFDK'dan Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası
Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 3.kez PFDK'ya sevk edilen Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası geldi.
Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 3.kez PFDK'ya sevk edilen Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası geldi.
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