PFDK'dan Quaresma, Cocalic ve Mensah'a 2'şer maç ceza
Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Quaresma'ya 2 maç ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
" BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, 25.01.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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