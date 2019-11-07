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PFDK'dan Sergen Yalçın'a ağır ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç men cezası verdi.

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BTC Turk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa mücadelesinde karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya ile yaşadığı münakaşa sebebiyle 4 maç men cezası aldı.
 
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından hakem Halis Özkahya'ya sert tepki göstermiş, Yalçın, 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

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