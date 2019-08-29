PFDK'dan Seri'ye 2 maç ceza geldi
PFDK, Jean Michael Seri'ye 2 maç men cezası verdi.
Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı mücadelede direkt olarak kırmızı kart gören Jean Michael Seri'nin cezası belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Seri'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Başarılı oyuncu Galatasaray'ın Kayserispor ve Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelelerde forma giyemeyecek.
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