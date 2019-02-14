PFDK'dan Soldado'ya 1 maç ceza
PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Roberto Soldado'ya 1 maç ceza verdi.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "hakaretten" PFDK'ya sevk edilen Soldado'nun bu hareketini daha önceki emsallerde olduğu gibi "sportmenliğe aykırılık" olarak değerlendiren PFDK, İspanyol futbolcuya 1 maç men cezası verdi.
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