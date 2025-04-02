PFDK'dan Uşakspor ceza

Nesine 3. Lig 2. Grup'da mücadele veren Uşakspor 26 Mart 2025 tarihinde deplasmanda Silivrispor ile oynamış olduğu maçta Uşakspor Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz sportmenliğe aykırı hareketi ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle, Uşakspor idarecisi Murat Baş müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayısı nedeniyle ve Uşakspor Sporcusu Selim Kayacı'nın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Başkan Kurnaz'a cezası ihtar, 21 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL, idareci Baş'a ihtar cezası ve sporcu Kayacı'ya ise 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 750 TL para cezası oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulununun Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz'a verilen ceza için yapmış olduğu açıklamada; "Uşak Spor A.Ş. Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz'ın, 26.03.2025 tarihinde oynanan Silivrispor-Uşak Spor A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Uşak Spor A.Ş. Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Uşakspor idarecisi Murat Baş ve sporcusu Selim Kayacı'nın cezasına ilişkin yapılan açıklamada ise; "Aynı müsabakada Uşak Spor A.Ş. idarecisi Murat Baş'ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına ve aynı müsabakada Uşak Spor A.Ş. sporcusu Selim Kayacı'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 750 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.