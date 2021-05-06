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Spor

PFDK'dan Yeni Malatyaspor ve Başakşehir'e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 22:52 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 22:52
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TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle Helenex Yeni Malatyaspor'a 196 bin lira ve Medipol Başakşehir'e ise 50 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'a 125 bin lira, Adana Demirspor'a 101 bin lira ve Yılport Samsunspor'a da 24 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

Ayrıca, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması sebebiyle 30 bin lira, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

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