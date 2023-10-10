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Spor

PFDK'den Ali Koç'a ceza

PFDK, sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeni ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza verdi.

10 Ekim 2023 Salı 15:32 - Güncelleme:
PFDK'den Ali Koç'a ceza
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PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 TL para cezası verdi.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

SELAHATTİN BAKİ'YE CEZA VERİLMEDİ

Öte yandan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise ceza almadı.

PFDK, Baki için, "Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından Ceza Tayinine Yer olmadığına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

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