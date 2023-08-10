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Spor

5 yıldız cezası! PFDK'den Fenerbahçe'ye ihtar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Kupası final seremonisinde 5 yıldızlı forma giyen Fenerbahçe'ye 'İhtar' cezası verildiğini açıkladı.

10 Ağustos 2023 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
5 yıldız cezası! PFDK'den Fenerbahçe'ye ihtar
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PFDK, Türkiye Kupası final seremonisinde 5 yıldızlı forma giyen Fenerbahçe'ye "İhtar" cezası verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynadığı maça yıldızsız forma ile çıkmıştı. Sarı-lacivertli futbolcular, kupanın kazanılmasının ardından seremonide ise 5 yıldızlı formalar ile yer almıştı.

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