PFDK'den Galatasaray'a para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verdi.
- AA
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 24 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.
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