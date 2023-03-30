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Spor

PFDK'den VavaCars Fatih Karagümrük'e 150 bin liralık ceza

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen VavaCars Fatih Karagümrük maçta yaşananlar nedeniyle para cezası aldı.

30 Mart 2023 Perşembe 20:39 - Güncelleme:
PFDK'den VavaCars Fatih Karagümrük'e 150 bin liralık ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'e 150 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9/3. ve 9/7. maddeleri uyarınca VavaCars Fatih Karagümrük'e 150 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Süper Lig'de 9. sırada yer alan Fatih Karagümrük 24 resmi maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 31 puana sahip olan kırmız-siyahlılar son 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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