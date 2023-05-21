İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2023 Pazar / 2 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Phil Foden, 5. Premier Lig şampiyonluğunu kazandı
Spor

Phil Foden, 5. Premier Lig şampiyonluğunu kazandı

Manchester City'nin 22 yaşındaki genç yıldızı Phil Foden henüz 22 yaşında olmasına rağmen 5. Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

21 Mayıs 2023 Pazar 12:07 - Güncelleme:
Phil Foden, 5. Premier Lig şampiyonluğunu kazandı
ABONE OL

2022-23 sezonunda İngiltere Premier Ligi'nin bitimine 3 hafta kala Manchester City şampiyonluğunu ilan etti ve arka arkaya 3. Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı.

Tarihindeki 9. şampiyonluğunu elde eden Manchester City'de bu zaferin özel isimlerinden biride Phil Foden oldu.

İngiliz kulübündeki yedinci sezonunu geçiren yıldız oyuncu Manchester City ile 5. şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Foden, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarının ardından 2022-2023 sezonunda da şampiyonluk yaşayarak kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

PHIL FODEN'IN KAZANDIĞI KUPALAR

4x İngiltere Lig Şampiyonluğu

1x ingiltere Kupası Şampiyonluğu

4x İngiltere Lig Kupası Şampiyonluğu

2x İngiltere Süper Kupası Şampiyonluğu

SEZON PERFORMANSI

İngiliz oyuncu Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 43 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.