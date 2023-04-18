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Spor

Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i 96-84 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

NBA'de play-off turu ikinci maçında Philadelphia 76ers, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 96-84 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

IHA18 Nisan 2023 Salı 11:03 - Güncelleme:
Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i 96-84 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti
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Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets karşısında 2-0 öne geçti.

Doğu Konferansı takımlarının play-off mücadelesinde ilk maçı kazanan Philadelphia 76ers, konuk ettiği Brooklyn Nets karşısında 96-84'lük skorla galip gelerek seride 2-0 öne geçti. Philadelphia'da Tyrese Maxey 33 sayı ve 3 ribaund, Joel Embiid 20 sayı ve 19 ribaund, Tobias Harris de 20 sayı ve 12 ribaundla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Brooklyn'de ise Cameron Johnson 28 sayı ve 4 ribaund, Mikal Bridges 21 sayı ve 7 asist, Spencer Dinwiddie de 12 sayı ve 6 asistle karşılaşmayı tamamladı. Serinin 3. müsabakası, 20 Nisan'da Brooklyn'in sahasında yapılacak.

  • Philadelphia 76ers
  • brooklyn nets

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