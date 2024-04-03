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Spor

Philadelphia 76ers evinde Oklahoma City Thunder'ı yendi

NBA'de Philadelphia 76ers, sahasında konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 109-105 mağlup etti. Ev sahibi ekipte sakatlıktan dönen Joel Embiid 24 sayıyla takımına katkıda bulundu.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Philadelphia 76ers evinde Oklahoma City Thunder'ı yendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 109-105 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Sakatlıktan dönen all-star yıldızı Joel Embiid'in 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçı kazanan Sixers, bu sezon 41. galibiyetini aldı.

Sixers'ta Kelly Oubre Jr. 25 sayı, 6 ribaunt; Tobias Harris 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Paul Reed 12 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.

Thunder'da Chet Holmgren 22 sayı, 7 ribaunt; Aaron Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt; Luguentz Dort 15 sayı, 8 ribaunt; Isaiah Joe ise 14 sayı, 7 asistle mücadele etti.

- Ömer Faruk'un çabası galibiyete yetmedi

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Cleveland Cavaliers'a 129-113 yenildi.

Maçta 30 dakika süre alan Ömer Faruk'un 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı Jazz'da Brice Sensabaugh 22 sayı, 7 ribaunt; Collin Sexton 19 sayı, 7 asist ve Taylor Hendrick 18 sayıyla salondan ayrıldı.

Cavaliers'ta ise Caris LeVert 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist; Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Evan Mobley 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 111-128

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 117-113

Miami Heat-New York Knicks: 109-99

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 109-105

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 113-106

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 110-105

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 113-129

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 104-100

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 109-95

  • Philadelphia 76ers
  • Oklahoma City Thunder

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