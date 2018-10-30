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Philadelphia 76ers Furkan Korkmaz'ın opsiyonunu henüz uzatmadı

NBA takımlarından Philadelphia 76ers’tan, kadrosunda bulunan genç oyuncularının kontratlarıyla ilgili flaş kararlar geldi.

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Yahoo'dan Keith Smith'in haberine göre; Ben Simmons ve Dario Saric'in kontratlarındaki dördüncü yıl opsiyonu kullanıldı. Markelle Fultz'un kontratındaki üçüncü yıl opsiyonu da takım tarafından aktif edildi.

Fakat, milli yıldızımız Furkan Korkmaz'ın çaylak kontratındaki oyuncu opsiyonu ise henüz kullanılmadı. Şayet, 76ers bu opsiyonu kullanmazsa Furkan Korkmaz sezon sonunda serbest kalacak.

Furkan Korkmaz, NBA Yaz Ligi'nde gösterdiği performansla takdir toplamış ancak sezon içerisinde fazla forma şansı bulamadı. Furkan, bu sezon 4 maçta ortalama 5.4 dakika süre alabildi.

(Sporx)

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