Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maçına Joel Embiid damgası

Doğu Konferansı'nda 3'üncülük mücadelesi veren 76ers, seyircisi önünde oynadığı Pacers maçını kazandı.

76ers'ın all-star pivotu Embiid, yüzde 82,4 saha içi isabetiyle 41 sayı atmasının yanı sıra 20 de ribaunt alarak "double double" yaptı. James Harden da 22 sayı, 14 asistle galibiyette önemli rol oynadı. 6 dakika süre alan Furkan Korkmaz, skora katkı yapamadı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pacers'ta 20 sayı, 7 ribauntla oynayan Oshae Brissett ve 19 sayı, 9 asist üreten Tyrese Haliburton öne çıktı.