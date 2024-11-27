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Spor

Philadelphia 76ers'ta sular durulmuyor

Sezona 3-13'lük vasatın oldukça altı bir başlangıç yapan Philadelphia 76ers'ta takım toplantısı ayrıntılarının basına sızdırılması sonrası NBA'in efsanevi oyuncularından Charles Barkley, açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2024 Çarşamba 18:06 - Güncelleme:
Philadelphia 76ers'ta sular durulmuyor
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NBA'in efsanevi oyuncularından Charles Barkley, Sixers'ın takım toplantısı ayrıntılarını basına sızdıran kişinin "yüzüne yumruk yemesi" gerektiğini söyledi.

Sixers, sezona 3-13'lük vasatın oldukça altı bir başlangıç yapmasının yanı sıra, ana yıldızı Joel Embiid'in takım aktivitelerine geç kaldığıyla ilgili iddialarla oldukça çalkantılı günler geçirdi.

Embiid, takım toplantısı sırasında Tyrese Maxey tarafından uyarıldığına dair iddiaları doğrulamış olsa da, bu bilgiyi medyaya sızdıran kişiyi uyarmaktan geri kalmamış, kendisini "adi şerefsizin teki" olarak adlandırmıştı.

Oyunculuk günlerinde uzun yıllar 76ers forması giyen Barkley, asıl sorunun Embiid ile başladığını ve yıldız oyuncunun kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini belirtti:

"Sürekli geç kalamazsın. Bu, takım arkadaşlarına, koçlarına ve herkese karşı saygısızlıktır. Yani öncelikle Joel'in bunu kabul etmesi lazım. Ama bunu basına kim sızdırdıysa o da suratına temiz bir yumruk yemeli. Takım toplantısında konuşulanlar kutsaldır. Bu sırlar ifşa edilemez.

Bu toplantılar, özellikle belli bir kişiye doğrudan parmak gösterilebildiği için oldukça kişiseldir. Joel sürekli geç kaldığını kabul etmeli fakat bu asla basına yansımamalıydı."

76ers ekibi bu gece Wells Fargo Center'da Houston Rockets'ı ağırlayacak.

  • Philadelphia 76ers
  • Charles Barkley

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