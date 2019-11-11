23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7887
  • 6,3877
  • 271.52
  • 102519
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Philadelphia'nın Charlotte Hornets'i 114-106 yendiği maçta Furkan Korkmaz maçın oyuncusu seçildi

Philadelphia 76'ers'ın, Charlotte Hornets'ı 114-106 yendiği maçta milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz maçın oyuncusu seçildi. Son şampiyon Toronto Raptors ise, Lebron James'li Los Angeles Lakers'ı 113-104 ile geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'ı 114-106 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. 76ers'ta oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, kasım ayındaki başarılı form grafiğini Hornets karşısında da sürdürdü. 22 yaşındaki Furkan, takımının Hornets'ı 114-106 mağlup ettiği karşılaşmada 17 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 18 sayı, 9 ribaunt, Al Horford 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle mücadele etti. Hornets'ta Cody Zeller'ın 24 sayı, 7 ribaunt ve Devonte Graham'in 19 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, New York Knicks deplasmanından 108-87 galip ayrıldıkları mücadelede 5 sayı, 5 asist, 2 ribaunt üretti.

Ersan İlyasova ise takımı Milwaukee Bucks'ın, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 121-119 yendiği karşılaşmayı, 4 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

- Son şampiyon, Lakers'a "dur" dedi

Geçen yılın şampiyonu Toronto Raptors, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 113-104 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Raptors'ı galibiyete, 24 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla oynayan Pascal Siakam ve 23 sayı, 10 asist, 7 ribaunt üreten Fred VanVleet taşıdı.

Lakers'ta Anthony Davis 27 sayı, 8 ribaunt, 4 blok, LeBron James de 13 sayı, 13 ribaunt, 15 asistle mücadele etti.

- Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 98-100 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 114-106

Orlando Magic-Indiana Pacers: 102-109

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 119-121

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 87-108

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 138-112

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 124-113 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 104-113

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Örgüte 'Kıran' darbesi: İmha edildiler

Örgüte 'Kıran' darbesi: İmha edildiler

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

15 ülkeden 47 savaş gemisi... Dev tatbikat başladı 

15 ülkeden 47 savaş gemisi... Dev tatbikat başladı 

Eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar etmişti... İşte o mektup

Eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar etmişti... İşte o mektup

Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!

Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!

Zorla saçını kesip istifa ettirdiler 

Zorla saçını kesip istifa ettirdiler 

Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu yaşattı!

Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu yaşattı!
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan iddialara sert tepki gösterdi: Hepsi yalandır, iftiradır

Başkan Erdoğan iddialara sert tepki gösterdi: Hepsi yalandır, iftiradır

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Bu besin toksinlerden arındırıyor! Tüm vücudu temizliyor

Bu besin toksinlerden arındırıyor! Tüm vücudu temizliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA