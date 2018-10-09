Philip Cocu, Volkan Demirel'e kapıları kapatmadı

Phillip Cocu, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel hakkında, “Volkan’ın F.Bahçe için çok önemli oyuncu olduğunu biliyorum. Şimdilik kenara alındı ama bu, onun hiçbir zaman oynamayacağı anlamına gelmiyor” dedi. Öte yandan Slimani’nin, sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.