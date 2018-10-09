Philip Cocu, Volkan Demirel'e kapıları kapatmadı
Philip Cocu kadro dışı kalan Volkan Demirel hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
- StarSpor
Phillip Cocu, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel hakkında, “Volkan’ın F.Bahçe için çok önemli oyuncu olduğunu biliyorum. Şimdilik kenara alındı ama bu, onun hiçbir zaman oynamayacağı anlamına gelmiyor” dedi. Öte yandan Slimani’nin, sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.