Philip Cocu, Zinchenko'nun transferini istedi

Phillip Cocu önderliğindeki Fenerbahçe, sezon başında 11 transfer yaparak kadroda ciddi bir revizyona gitti. Fenerbahçe için Ocak ayı da hem gelecek hem de gidecek oyuncular açısından hareketli geçecek gibi görünüyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin radarına katılan ilk isim ise Phillip Cocu'nun çok istediği Oleksandr Zinchenko oldu.

Ukraynalı futbolcunun menajeri Alan Prudnikov, oyuncusunun Manchseter City'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu söyleyerek, "Ocak ayında ayrılma ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, 2016-17 sezonunda PSV'de 21 yaşındaki yıldızla birlikte olan Cocu'yu harekete geçirdi. Hollandalı çalıştırıcının, Comolli'den Zinchenko'nun kiralanmasını istediği kaydedildi.

CARLO ANCELOTTI DE PEŞİNDE AMA...

Ukraynalı futbolcu için İtalyan ekibi Napoli de devrede. Ancak önceliği düzenli forma giymek olan Zinchenko, bu isteğini Mavi-Beyazlılar'da bulamayabilir.

Ayrıca Manchester City'nin kiralamaya yeşil ışık yakması halinde, Cocu'nun transfer için bizzat devreye girmeye de hazır olduğu kaydedildi.

UKRAYNALI TAM BİR JOKER...

Oleksandr Zinchenko, gerçek anlamda bir joker. Cocu, PSV'deyken genç oyuncuyu kanatlarda, orta sahada ve savunmanın önünde görevlendirmişti. Guardiola ise geçtiğimiz sezon Ukraynalı öğrencisini 14 maçta sol bekte kullandı.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon ise 1 maçta sol bekte, 1 karşılaşmada ise sol açıkta forma giydi. Ukrayna Milli Takımı'nın teknik patronu Andriy Shevchenko, son oynanan İtalya mücadelesinde Zinchenko'yu orta sahanın merkezinde oynattı.