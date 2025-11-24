İSTANBUL 18°C / 9°C
24 Kasım 2025 Pazartesi
  Philippe Bormans: Galatasaray maçında puan almaya çalışacağız
Spor

Philippe Bormans: Galatasaray maçında puan almaya çalışacağız

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ın genel müdürü Philippe Bormans, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

24 Kasım 2025 Pazartesi 15:17
Philippe Bormans: Galatasaray maçında puan almaya çalışacağız
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Belçika ekibinin genel müdürü Philippe Bormans, bu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE'DEN DAHA İYİ OLACAK"

Bormans, Galatasaray maçındaki atmosferin, Fenerbahçe ile oynadıkları maçtan daha iyi olacağını söyledi. Bormans, "Galatasaray maçında atmosfer çılgın olacak! Fenerbahçe ile iki kez oynadık ama bence bu sefer atmofer ve ortam açısından daha da iyi olacak!" diye konuştu.

"BİR ŞEYLER İSTİYORUZ"

Sözlerine devam eden Bormans, Galatasaray maçı için, "Her zamanki gibi bir şeyler elde etmeye çalışacağız." dedi.

"HEDEFİMİZ İLERLEMEK"

Bormans, "Hedefimiz her zaman ilerlemek ve bunun için 8-9 puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şu anda 3 puanımız var ama her maçı tek tek ele alıyoruz. Bunun Şampiyonlar Ligi olduğunu ve bunu ilk kez yaşadığımızı da unutmamamalıyız. Sonuçlar her zaman durumu yansıtmadı ama bu sefer fırsatları değerlendirmek ve Galatasaray maçında puan almak bize bağlı." sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY MAÇINDA ZOR"

Philippe Bormans, "Hedefimiz hala aynı, play-off'lara kalmak. Galatasaray karşısında yine puan almaya çalışacağız. Ama bunun zor olacağını biliyoruz. Galatasaray, bu sene Ajax ve Liverpool'u yendi." diye konuştu.

