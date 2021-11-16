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Spor

Philippe Coutinho, Barcelona'da kalmak istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da elden çıkarılmak istenen Philippe Coutinho'nun takımdan ayrılmak istemediği iddia edildi.

16 Kasım 2021 Salı 18:16 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 18:16
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Barcelona, kış transfer döneminde elinden çıkarmayı planladığı Brezilyalı Philippe Coutinho'nun takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

İspanyol basınına göre Katalan kulübü, yaz transfer döneminde satmak veya kiralamak istediği ancak oyuncunun kendisine yeni bir takım bulamadığı için ayrılığın gerçekleşmediği belirtildi.

Barcelona'nın eski Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın, 29 yaşındaki Sambacıya şans vermesine rağmen bu sezon takımın 11'inde kendine yer bulamadığı ifade edildi.

Yakın zamanda takımın başına geçen Xavi, Barcelona'daki geleceğine karar vermeden önce Coutinho ile konuşmayı planlandığı belirtildi.

Bununla birlikte, futbolcunun, Ocak ayında ayrılmak istemediği, sezonu bitirmeye ve yaz aylarında önüne çıkacak tüm seçenekleri değerlendirmeye karar verdiği aktarıldı.

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