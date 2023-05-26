Philippe Keny: Finale kazanmak için gideceğiz

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Philippe Keny, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ankaragücü, geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'u elemiş güçlü bir takım. Sağlam durduk ve bu maç öncesi iyi hazırlandık. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmamızı sağlayan golü attığım için çok mutluyum ancak bu takım oyununun bir sonucu." dedi.

Ayrıca, "Bir final maçı oynanmaz, kazanılır. Rakibimizin Galatasaray veya Fenerbahçe olması fark etmez. Oraya kazanmak için gideceğiz." ifadelerini kullandı.