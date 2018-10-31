Phillip Cocu, 50 kişilik dünyanın en iyi teknik direktörleri listesinde 19. sırada yer alıyor Fenerbahçe'nin geçen hafta sonu yollarını ayırdığı Cocu, Four Four Two'nun listesinde 19. sırada yer aldı. Listede Türkiye'den ise sadece Abdullah Avcı kendine yer buldu.