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Phillip Cocu, 50 kişilik dünyanın en iyi teknik direktörleri listesinde 19. sırada yer alıyor

Fenerbahçe'nin geçen hafta sonu yollarını ayırdığı Cocu, Four Four Two'nun listesinde 19. sırada yer aldı. Listede Türkiye'den ise sadece Abdullah Avcı kendine yer buldu.

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Four Four Two, 2018'in en iyi 50 teknik adamını açıkladı. Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçının ardından yollarını ayırdığı Philip Cocu, 19. sırada yer aldı.

Listede Türk teknik adamlar arasında sadece Medipol Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı var. Deneyimli teknik adam 37. sırada yer alıyor. 

İlk üç sıra ise şöyle: Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Diego Simeone.

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