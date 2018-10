Phillip Cocu, 50 kişilik dünyanın en iyi teknik direktörleri listesinde 19. sırada yer alıyor

Four Four Two, 2018'in en iyi 50 teknik adamını açıkladı. Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçının ardından yollarını ayırdığı Philip Cocu, 19. sırada yer aldı.

Listede Türk teknik adamlar arasında sadece Medipol Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı var. Deneyimli teknik adam 37. sırada yer alıyor.

İlk üç sıra ise şöyle: Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Diego Simeone.