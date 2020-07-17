İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2020 Cuma / 26 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8621
  • EURO
    7,8538
  • ALTIN
    398.889
  • BIST100
    118786
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Phillip Cocu, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
Spor

Phillip Cocu, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, gözünü genç isim Ferdi Kadıoğlu'na dikti.

17 Temmuz 2020 Cuma 19:31 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 19:31
ABONE OL

İngiltere Championship takımlarından Derby County'i çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nu yine listesine aldı.

Ocak ayında yapılan girişimlerin sonuç bulmamasına rağmen Cocu'nun, bu transferde ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif sunulacağı belirtildi.

Hollanda basınında yer alan haberde; Ferdi Kadıoğlu'nun, sarı-lacivertlilerde düzenli forma giyemediği için bu fırsata sıcak bakabileceği kaydedildi.

Ayrıca Cocu'nun Sam Lammers, Mauro Junior, Menno Koch ve Jordy de Wijs gibi isimlerin de kadroya katılmasını istediği vurgulandı.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 21 lig maçında görev aldı ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.