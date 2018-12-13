Phillip Cocu'dan ayrılık açıklaması! 'Ali Koç'un bana gösterdiği inanç için minnettarım'
Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini bildirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından görevine son verilen Hollandalı teknik adamdan ilk açıklama geldi.
Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Phillip Cocu "Sözleşmemin karşılıklı feshi konusunda kulüple bugün anlaşmaya vardık. Taraftarın, oyuncuların, kulübün ve sayın başkan Ali Koç'un bana gösterdiği inanç için minnettarım. Maalesef elimizdeki kaynaklarla kulübü ait olduğu yere taşıyamadık. Fenerbahçe'deki zamanım kısa da olsa İstanbul'a ve kulübe aşık oldum. Kulüp ve taraftarlar için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.
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